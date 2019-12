VIDEO Mago estuvo al borde de la muerte en acto en vivo

España.- El mago Pedro Volta estuvo a punto de morir mientras hacía un truco en vivo para el programa Got Talent España.

Según el medio 20 Minutos, el concursante era semifinalista por lo que para la reciente emisión del programa preparó un acto de escapismo.

Enfundado en una camisa de fuerza, el concursante se metió dentro de un tanque de agua, el cual fue cerrado con dos candados.

Sin embargo su actuación no salió como planeaba. Pedro logró zafarse de la camisa de fuerza, pero cuando trataba de abrir los candados para salir del agua perdió el conocimiento y se convulsionó por unos segundos.

Inmediatamente, al ver lo que estaba ocurriendo paramédicos corrieron para auxiliar al mago y sacaron su cabeza del agua entre las rejillas del tanque.

El público y los jueces quedaron atónitos ante lo que estaba pasando frente a sus ojos.

Afortunadamente personal del programa actuó rápido y auxiliaron al joven, quien tardó unos minutos en recuperarse.

Pedro aseguró que había practicado lo suficiente como para no poner su vida en riesgo, pero tuvo una mala jugada en segundos.

Todo estaba controlado, no me juego la vida. Mi idea no era ganar un programa de televisión ni ser mejor que nadie. Nunca había hecho el número con tanta fuerza”, dijo.