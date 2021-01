VIDEO "No voy a seguir corriendo riesgos por inconscientes", médico renuncia

Argentina.- Un médico se cansó de la inconsciencia de la sociedad ante la pandeminia del coronavirus (Covid-19), y decidió renunciar a su trabajo.

Se trata Marcelo Lemus quien a través de un video grabado en las instalaciones del hospital San José de Entre Ríos, en Argentina, compartió sus motivos para dejar de trabajar como médico.

No quiere ser parte de "un caos"

En la grabación que circula en redes sociales, Lemus señala que la pandemia del Covid-19 se está convirtiendo en un caos, pricipalmente por los jóvenes y adolescente que siguen saliendo a divertirse.

La gente se sigue juntando, no tiene conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos, y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconcientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y serio", explicó.