VIDEO ‘Nomás me volteé para acá’: Isidro preparaba hamburguesas cuando colgaban cuerpos

Michoacán.- La madrugada de este jueves Uruapan amaneció una atroz imagen: 19 cuerpos sin vida, algunos de ellos desmembrados, fueron dejados en varios puntos de la ciudad michoacana.

Tres cuerpos fueron hallados en la colonia Ampliación Revolución, siete cadáveres desmembrados fueron abandonados en un bajopuente del libramiento Oriente y el bulevar Industrial y otros nueve fueron colgados en un puente vehicular del mismo bulevar.

Pero en la imagen de este último crimen no sólo resaltó la crudeza con la que opera el crimen organizado, pues el hecho fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino también el carrito de hamburguesas de Isidro.

En imágenes tomadas por medios locales, se puede ver que junto a uno de los pilares del puente y debajo de los cuerpos colgados, un carrito de hamburguesas tenía sus luces prendidas; su dueño tuvo que aguantar el ver y oír caer uno a uno los cuerpos, mientras trataba de ganarse algunos pesos preparando comida.

Periodistas de En Punto con Denise Maerker, entrevistaron a Isidro García, dueño del carrito de hamburguesas, quien narró el horror que vivió ante el atroz crimen.

El comerciante relató que eran alrededor de las 5:30 de la mañana de este jueves cuando estaba por terminar su jornada laboral, cuando notó que algo inusual estaba pasando, pero nunca se imaginó lo que sus ojos verían.

Isidro contó que escuchó un ruido y segundos después cayó el primer cuerpo, pensó que la víctima pudo haber sido atropellada pero al voltear hacia arriba, vio que el cadáver había sido colgado.

Cayó uno primero como si lo hubieran atropellado o algo así y nomás volteé a la derecha donde oí el ruido y vi que estaba uno tirado y nomás me volteé para acá y me enfoqué, ya al rato vi que había un colgadero”, narró

Contrario a lo que muchos hubieran hecho, el vendedor siguió en su puesto preparando hamburguesas, pues no podía dejar su puesto por miedo a dejar sus herramientas de trabajo abandonadas.

Pero cuando vio que eran cada vez más cuerpos, no le importó dejar su patrimonio y se fue pensando en que cuando acabara todo regresaría a levantar su puesto, y así fue, cuando Isidro vio que agentes de seguridad habían llegado y forenses se llevaban los cuerpos, volvió a su lugar de trabajo.

Cuando vi que estaba todo muy feo ya dejé el changarro y todo y ya me fui, dije ‘al rato recojo’. Ya hasta que levantaron todos los cuerpos ya vine, ya recogí”.

Isidro compartió que fue debido a la necesidad de ganar dinero para solventar sus gastos que tuvo que aguantar la cruda escena.

No tuve la oportunidad de estudiar. Tengo la oportunidad de trabajar y es una actividad grande que tengo y me siento orgulloso de mí mismo. He podido sacarlos adelante (a su familia)”, dijo.