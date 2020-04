VIDEO Obliga a su perro a correr 10 kms sin agua y se desvanece

Florida, Estados Unidos.- Un corredor obligó a su perro a recorrer 10 kilómetros sin agua y se desvaneció, con la lengua de afuera.

Esto provocó la furia de un hombre que vio el cruel momento y le reclamó porque no le daba agua al perro.

Craig Clark fue quien grabó el momento en que el can estaba sobre el pavimento, cansado y con la lengua por fuera.

¿De verdad vas a matar a tu perro?", cuestionó el hombre al corredor.

Presuntamente el perro necesitaba agua, su dueño no le quedó de otra más que cargarlo y llevárselo, debido a que el can no pudo ponerse de pie.

Posteriormente, en un sitio de internet, el dueño se defendió y dijo que su mascota estaba bien y solamente fue un golpe de calor.

(Con información de La Verdad Noticias)



HLL