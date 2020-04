VIDEO Periodista aclara video de mujer semidesnuda que apareció en programa

España.- El periodista y analista político Alfonso Merlos habló sobre la polémica en la que se vio involucrado por presunta infidelidad que habría quedado al descubierto durante una transmisión en vivo.

Hace unos días, el colaborador del programa español transmitido por YouTube se encontraba en su casa dando su reporte, cuando de pronto se vio a una mujer, al parecer, semidesnuda pasar atrás de él en dos ocasiones.

Internautas de inmediato notaron que la joven que había aparecido no era la conductora Marta López, quien era pareja de Merlos, por lo que acusaron una presunta infidelidad. Incluso, hubo quienes aseguraron que la tercera en discordia era la también presentadora Alexia Rivas.

El video del momento se hizo viral en redes sociales y según varios medios locales, fue uno de los temas más buscados y vistos en España.

Ante la situación, tanto el periodista como el programa hablaron sobre el tema.

En una entrevista en “El programa de Ana Rosa”, Merlos confesó que él y Marta ya están separados desde hace tiempo, aunque no lo habían hecho público y aclaró que quien aparece en el video sí es Rivas, pero que también le ofrecía a su expareja una disculpa si la había ofendido.

Si ella considera que he tenido actitudes que no han sido honestas o leales y que por lo tanto merece una disculpa, a mí no me duelen prendas de dárselas”, dijo.