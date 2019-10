VIDEO: Perritos hacen cover de Stand By Me

¿Quién no conoce la famosa canción de Stand by me? Hay tantas versiones en el mundo, que por si fuera poco la que hacía falta era la versión perruna.

Y es que en redes sociales un grupo de perritos saltó a la fama luego de que un video se viralizó, en el mismo se puede ver a los canes luciendo algunos lentes para sol y simulando tocar un triangulo y hasta unos peines para el cabello a ritmo de la canción 'Stand bye me' de Ben E King de 1961.

En cuestión de segundos el video logró tener miles de reproducciones y un sin fin de comentarios de amor hacia los canes.

Aquí el video: