VIDEO: Perro se hace pasar por muerto para que no lo bañen

China.- Un video viral publicado en Facebook ha hecho reír a miles de usuarios en México, España y Estados Unidos, y tiene como protagonista principal a un travieso perro que fingió su muerte para evitar que su dueña lo bañe.

Las imágenes publicadas en Facebook han hecho reír a miles de personas, especialmente a los amantes de los animales, quienes se sintieron identificados, ya que muchos de ellos tienen perros que también odian bañarse.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 145 millones de reproducciones en Facebook, la dueña del perro le dice al travieso animal que llegó el momento de bañarse, esto no fue del agrado de la mascota.

Para sorpresa de la dueña, el perro se tiró en el piso y permanecía inerte, como si estuviera muerto, esto causó mucha risa en los usuarios de Facebook que aseguraron haber vivido una situación similar con sus mascotas.

La dueña del perro no tuvo más opción que jalar a su mascota y llevarla arrastrada al baño, donde el can no tuvo más remedio que ‘resucitar’ y afrontar el odiado baño que tanto detesta.

Que cochino es Firulays”, “Deberían darle un Óscar al mejor actor”, “Ese perro actúa mejor que yo”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook dejaron en este video viral.

La descripción del video publicado en Facebook no brindó muchos detalles, solo que fue grabado en un país asiático y lleva varios meses circulando en las redes sociales.

