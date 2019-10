VIDEO Profesor despierta a alumno con agua y en redes lo celebran

Puebla.- En una escuela del municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla, alumnos de una preparatoria grabaron el momento en que un maestro despierta a uno de sus compañeros poniéndole agua en la cabeza.

Los hechos se registraron en el CBTis 184 de la localidad mencionada, en el clip se puede ver que el maestro descubre al menor durmiendo en clase, por lo que en un recipiente pone agua y la tira en la cabeza del alumno.

Esto causó la risa de sus compañeros y despertó al joven, lo que confirmó que el método usado por su profesor fue efectivo.

El video que fue publicado en redes sociales ha registrado decenas de comentarios en los que la mayoría defienden la acción del profesor, e incluso señalan cómo eran los castigos que recibían en tiempos anteriores.

A mí me tocó cuando me ponían con los brazos abiertos y cargando libros por llegar tarde, cuando no hacía tarea me madreaba la maestras con la regla de madre y cuando no cumplía con el uniforme de educación física me ponía de puntas 10 minutos, ahora no aguantan nada”, fue uno de los comentarios.