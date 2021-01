VIDEO "Puedo hacer lo que quiera en mi casa", se niegan a detener fiesta COVID

Ciudad de México.- El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, compartió una serie de videos en su cuenta de Facebook donde evidenció la realización de una 'fiesta COVID' luego de ser reportada por vecinos en pleno semáforo epidemiológico rojo por la pandemia de coronavirus.

Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia, por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida, pero por el otro lado... se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid", escribió el funcionario.