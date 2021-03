"No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas", advirtió. FOTO: Captura del video de VMH Noticias

Honduras.- Un sacerdote de Honduras ha generado polémica e indignación entre los internautas, luego de que se viralizara un video donde le ‘arranca’ el cubrebocas a los fieles señalando que las mascarillas 'son un negocio.'

El hecho se registró durante el evento religioso de ‘Domingo de Ramos’, donde se puede observar en las imágenes a algunos de los fieles sin cubrebocas y sin la sana distancia, mientras el sacerdote da su sermón.

Las imágenes que fueron transmitidas por el canal de TV Copan Sur han trascendido siendo un tema de indignación y molestia por algunos usuarios en redes sociales.

Les arranca el cubrebocas

En el video se muestra el momento en el que el religioso le quita a una mujer la mascarilla y la arroja.

No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada, ve...Mierd.., ve", exclamó.

Fue en ése momento cuando los demás asistentes comenzaron a retirársela mientras él continuaba con su discurso:

“Mire yo como ando, ve… Quítesela, vámonos libres, descubrámonos, vaya…”, le dijo a los fieles mientras aseguraba que deben de ser felices y no andar esclavizados (con el cubrebocas). Además de advertir que quien use la mascarilla no les permitiría entrar al templo.

Pide disculpas

El sacerdote identificado como Rolando Peña en entrevista con el canal HCH aseguró que estaba bromeando y justificó sus acciones diciendo que es su "forma de ser.”

"Si a alguien le afecté, yo pido perdón, pero es mi manera de ser", comentó ante las cámaras.

Honduras registra un total de 187460 casos confirmados y 4558 fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.