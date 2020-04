VIDEO Se cuidaba para no contagiarse de coronavirus y le pica mosquito del dengue

Argentina.- Un joven que tomaba todas las medidas sanitarias para no contagiarse de coronavirus Covid-19, se enfermó de dengue y ahora comparte su historia para alertar a la población a no olvidar cuidarse de otras enfermedades.

Lucas Matute, un joven originario de Tucuman, Argentina, narró en su cuenta de Facebook que se cuidaba extremadamente para no contraer el nuevo virus, pero no tomó en cuenta otras amenazas.

Me cuidé como oro del coronavirus y me picó un mosquito con dengue”, dijo.

Lucas relató los síntomas que tiene y lo terrible que se siente, pues está postrado en la cama con dolor constante en todo el cuerpo.

Estoy bien pero muy dolorido, es horrible y eso que no tengo patologías previas. No me quiero imaginar las personas que tienen algunas. ¡Debe ser tremendo!".