VIDEO Supuesto chef llama 'gordos inservibles' a personas obesas

San Pedro García García, Nuevo León.- Un presunto chef regio llamó "inservibles" a las personas obesas.

Según Info 7, el video es atribuido a un chef pastelero de San Pedro García García y se ha vuelto viral y polémico por la manera de insultar a las personas con sobrepeso.

En la grabación asegura que uno de sus mayores temores sobre la faz de la tierra es engordar. "Aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda", declaró.

Incluso, el supuesto chef criticó a sus propios colegas porque nada más arruinan los pasteles "con la panza".

Yo creo que es la cosa más terrible que me pueda pasar... No tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea, un pastelero gordo es inservible", señaló.