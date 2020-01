VIDEO. A la cárcel comediante por tocar partes íntimas a conductora

Monterrey.- En plena transmisión en vivo, un comediante varias veces tocó las partes íntimas de una conductora y la mujer le reclamó y lo despidió de su programa familiar El Show Retro Tv.

En un video viral se ve como el comediante identificado como Kevin Alejandro en varias ocasiones le toca sus partes íntimas a la chica sin su consentimiento.

Todo comenzó cuando el comediante se preguntó si las partes íntimas de la conductora son naturales y en momentos de distracción de la joven Kevin aprovechaba para tocarla.

La conductora le dijo que por haber hecho eso le daría una bofetada en vivo y segundos antes de golpearlo el comediante la volvió a tocar y dijo “Pa’ que valga la pena”, y así en repetidas ocasiones la siguió tocando.

La joven se disgustó y mostró su inconformidad contra Kevin Alejandro y lo despidió del programa, sin embargo, el joven seguía vacilando y decía que era parte del show.

“Jamás me habían faltado al respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven; no, te digo en serio, yo no te he dado ningún pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo”, dijo.