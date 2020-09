VIDEO. A mi me aparece tu cámara apagada, tienes falta: maestra explota contra alumnos

México.- La pandemia del Covid-19 ha orillado al mundo a adoptar otras medidas para seguir con la vida diaria sin poner en riesgo la salud, y una de ellas son las clases en línea, lo que le ha costado un poco más a los maestros, como el caso de una docente que estalló contra sus alumnos y les dijo que les pondría falta si apagan su cámara. El momento se viralizó en Twitter.

El momento se posteó en redes sociales, donde la maestra de nivel superior mostró la poca paciencia que tiene para con sus alumnos a la hora del pase de lista, incluso les advierte a una de sus alumnas que su cámara está apagada y que si no la puede ver, tendrá falta.

Pero enseguida la alumna le responde que “sí está prendida maestra”, pero ella le dice que no y le pone falta.

Al pedirle la palabra para intentar abogar por su compañera, otro joven llamado Guillermo también sale regañado y castigado con una falta.

A mi no me importa Guillermo, ¿qué parte no te queda claro?, conmigo no está”.