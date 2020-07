VIDEO. Abuelita se niega a usar cubrebocas en Costco y hace tremendo berrinche

Estados Unidos.- Una abuelita acudió a una tienda de Costco en Oregon, Estados Unidos, y aunque era obligatorio el uso de cubrebocas, ella se negó a ponérselo e hizo un tremendo berrinche en la entrada de la tienda.

Clientes que presenciaron a la mujer confrontar a los empleados del supermercado la grabaron en video y la exhibieron en redes sociales.

Souriya Songkham, una clienta que estaba a punto de entrar a la tienda vio el momento en el que la mujer de la tercera edad comenzó a confrontarse con los empleados del supermercado y decidió grabarla para luego exhibirla en Facebook debido a la irresponsable acción de la abuelita.

En el clip se ve a la abuelita con un cubrebocas colgando de la oreja y sosteniendo un carrito de un costado, mientras que una empleada del Costco lo sostenía del otro para no dejar pasar a la mujer.

La empleada le repitió en varias ocasiones a la señora que el uso correcto de la prenda era obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, por lo que sin él no podía ingresar a comprar a la tienda.

Pero la abuelita continuó negándose y alegó que no se lo iba a poner “porque estaba en contra de sus derechos constitucionales usarlo”.

Además, señaló que tenía una afección médica que supuestamente requería que no usara la mascarilla.

Pero tras este cuestionamiento, la señora admitió que no estaba enferma, por lo que la empleada insistió en que debía usarlo y que debía renunciar a su membresía.

Pero nuevamente la ancianita se negó y la trabajadora le pidió que volviera en otro momento cuando sí quisiera usarlo, aunque esto no fue del agrado de la abuelita y ella pidió hablar con el jefe de la tienda, pensando que él podría dejarla pasar.

No obstante, en lugar de salirse, la mujer continuó con su tremendo berrinche y se sentó en el piso de la entrada.

A pesar de que había clientes pasando con sus carritos en diferentes direcciones, la abuelita se plantó en el piso.

Y tras unos segundos, la mujer se paró y caminó hacia la salida pero a unos pasos de salir de la tienda, se volvió a sentar en el piso y comenzó a gritar que no se iba a ir, que tenía derechos constitucionales y por ello no iba a usar el cubrebocas.

No me voy. ¿Quieres llevarme? Soy estadounidense. ¡Tengo derechos constitucionales!", alegó a gritos.

Fue en ese momento que el gerente de la tienda de Costco llegó para ver cómo podían resolver la situación.

La clienta que estaba tomando el video dejó de grabar y compartió el berrinche de la mujer en sus redes sociales, aunque no explicó en qué terminó el alegato.

Aún así, el video de la abuelita se volvió viral y miles de internautas la criticaron por su irresponsable acto, pues a pesar de ser población en riesgo y de que tenía el cubrebocas colgando en su oreja, ella solo se negó a usarlo “por sus pantalones”.

Qué irresponsable, no solo se expone ella, sino expone a los demás clientes”, “¿Cómo se le ocurre?, ella no debería salir a hacer sus compras debido al alto riesgo que corre y mucho menos con esa actitud”, “Uno pensaría que como es mayor sería más consciente, pero es claro que no”, “Tanto berrinche por entrar a un Costco, no me imagino si trató de ir a algún restaurante”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de redes sociales.