VIDEO. Adopta un puma recién nacido pensando que era un gato doméstico

Colombia.- Un hombre adoptó a un puma recién nacido pensando que era un gato abandonado en una carretera.

Los hechos se registraron en el municipio deen Colombia, cuando un campesino llamado, estuvo alimentando y dando de beber a un pequeño felino que encontró en la carretera.

Según una entrevista para el medio local El Tiempo, el hombre iba en su motocicleta y encontró al indefenso animal por lo que decidió ayudarlo.

Yo lo recogí en la vía, era igualito a un gato, y me dije: ‘pobre animalito, debe estar perdido en este sitio tan solitario, mejor lo llevo a mi casa’", comentó Elber Guzmán.

Durante días, el hombre lo alimentó con leche, sin embargo, el comportamiento y la apariencia del felino lo hizo dudar, por lo que buscó en internet y llegó a una conclusión: se trataba de un puma recién nacido.

Me puse a verlo con detenimiento y me dio desconfianza pues tenía la cola larga y las orejas redondas. Además, su comportamiento, así como aspectos de la comida, no se asemejaban al de los gatos", dijo el campesino.