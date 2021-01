VIDEO. Alumna con COVID acusa a profesor de no ser empático, "lástima margarita"

Ciudad de México.- Un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue denunciado por un grupo de estudiantes en redes sociales después de que se negara a justificar las faltas de una alumna que había dado positivo a Covid-19.

Durante una clase online, la joven llamada Ximena le había solicitado al profesor que fuera un poco más empático a la situación que enfrenta su familia y ella.

No soy empático y no soy la Basílica de Guadalupe para que les haga milagros y hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas y saben que soy estricto", comentó el profesor.

Según había detallado la alumna, después de que ella y su familia habían dado positivo a Covid-19, sus padres enviaron un correo al catedrático en donde explicaban la razón por la que había faltado Ximena e insertaron la receta y la copia de la prueba PCR que se realizó.

Sin embargo, el profesor hizo caso omiso y la confrontó en media clase comentándole que esperaba ver los proyectos pendientes antes del martes.

Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós, 'sabes qué ponme NP y ahí muere, ya tomaré la materia después', máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades, estoy enfermo también Ximena… Lástima margarita, ya te dije, si no me entregas el trabajo el próximo martes, adiós", expresó el profesor.