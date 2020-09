VIDEO. Asesinan a maestra frente a su hija y ella trasmite en Facebook el ataque

Veracruz.- Una maestra fue asesinada a balazos cuando caminaba en la calle junto a su hija, la policía investiga el ataque.

Los hechos se registraron a una cuadra del Palacio Municipal, en Amatlán de Los Reyes, Veracruz, cuando una mujer identificada como María de los Ángeles ‘N’, de 42 años, fue atacada por hombres armados, quienes sin mediar palabra, le dispararon a corta distancia provocándole varias heridas.

Minutos después, la hija de la víctima realizó una transmisión en vivo por Facebook, asegurando que tiempo atrás habían recibido amenazas, y que su mamá le había pedido que ante cualquier situación hiciera público lo que pasaba

Quiero grabar un ‘en vivo’ dónde está mi mamá que la acaban de matar para que todos sean testigos de los hechos, por favor quiero que sean testigos de los hechos por si algo me llega a pasar (…) Necesito que me apoyen por favor, estoy bloqueada de la cabeza ya que la mataron en mi cara y necesito por favor que me ayuden todas aquellas personas que tengan licenciados, abogados, que manden a gente, a reporteros”, comentó la joven.