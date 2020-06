VIDEO. ¿Avispón gigante asiático llegó a Monterrey? Esto es lo que se sabe

Nuevo León.- Un video que circula en redes sociales muestra a un supuesto avispón gigante asiático que llegó Monterrey creando polémicas.

Hace unos días, un usuario de redes sociales compartió un video de un supuesto avispón, lo que causó terror pues el hecho se registró en Monterrey, sin embargo, parece ser que no era el insecto que ellos creían.

Bueno, pues no hay hora que no llegue y plazo que no se cumpla, al parecer tenemos ya al abejorro japonés mandarina, vean el tamaño. Increíble, jamás me imaginé ver que llegara tan rápido este animal”, aseguró el usuario.