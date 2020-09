VIDEO. Captan a #Lady3Pesos comiendo tacos de chicharrón en la calle

CDMX.- Luego de hacerse viral por insultar y burlarse del sueldo del personal de seguridad de un Walmart y mandarlos a comer tacos de chicharrón, la mujer conocida como #LadyTresPesos o ‘Lady Chicharrón en Salsa Verde’, reapareció comiendo tacos de chicharrón en un puesto de la calle para volver a disculparse por las ofensas.

La mujer, quien se hizo viral en redes sociales por sus ofensas compartió el momento en su cuenta de YouTube, se le ve comerse un par de tacos del platillo mexicano en un intento por demostrar su gusto por la comida mexicana, en la Ciudad de México.

Me encuentro en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan, les voy a dar la prueba de que realmente me encantan, es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir un chicharrón en salsa verde en el puestito de nuestros amigos’, dice la mujer en el video.