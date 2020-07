VIDEO. Captan a empresario huyendo de la casa de una niña de la que intentó abusar

Inglaterra.- Un video captado por las cámaras de seguridad muestra como un empresario huye de la casa de una menor después de que intentara abusar sexualmente de ella.

Los hechos se registraron en Inglaterra, cuandode 50 años, huía de la casa de su víctima, una niña de, a la que intentó violar.

Un video captado por las cámaras de seguridad muestra al individuo subiéndose los pantalones mientras escapaba de la casa.

Según información de The Sun, el empresario y exsoldado llevó una doble vida doble siniestra al colarse borracho en al menos ocho casas en Radcliffe, cerca de Bury Greater Manchester, para violar a sus víctimas, después de salir con amigos.

Las víctimas oscilaban entre 78 y una niña de solo ocho años, y hoy estos casos llegaron a su fin cuando el delincuente enfermo, casado y con tres hijos, fue encarcelado durante 15 años.

La policía arrestó a Bursk luego de que se hicieran públicas fotos de él huyendo de la casa de una víctima mientras se ajustaba los pantalones y el cinturón.

Bursk, quien dirigió su propia empresa de taxis con su esposa durante 20 años, fue reconocido luego de una solicitud de información.

Más tarde, otras imágenes surgieron de él huyendo de la propiedad de un extraño después de ser molestado por los dos perros del ocupante.

Una parte de mí está muerta, me da vergüenza y lo siento. No pasa un día en que no piense en las personas pobres que he abusado y agredido. Quiero que sepan que lo siento mucho. Espero que puedan superar esto y llevar una vida normal", confesó el criminal.