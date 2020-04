VIDEO. Captan golpeando a enfermero tras morir paciente de Covid-19

Ciudad de México.- Hace unos días se dio a conocer que un hombre había fallecido por coronavirus (Covid-19), y que sus familiares habían golpeado a un enfermero después de que este no los había dejado ingresar a verlo por última vez, pues el protocolo a seguir es que las personas eviten el contacto con personas que tuvieran la enfermedad para evitar más contagios.

Los hechos se registraron en un hospital del, Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en donde un enfermero llamadodecidió denunciar en redes sociales como una familia lo agredió a golpes pues no habían podido ver a un familiar fallecido, después de haberse contagiado de coronavirus.

Desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado”, publicó Zamorano en Facebook.