VIDEO. Captan robo de una niña, sufre abuso y la encuentran sin vida

Según medios locales de Perú, el padre de la pequeña Camila contó que su hija había alertado tocamientos indebidos. Tras el hallazgo de la pequeña, Edwin Valle, papá de la menor sospecha del actual novio de su expareja.

En una grabación para Diario Ojo Perú, el padre de Camila contó que su hija había alertado a su mamá y a su tía que el sujeto, identificado como Cristopher, la había besado.

Su hermana de mi expareja me ha contado que una vez mi hija le dijo: “Christofer me besa”, Christofer es la nueva pareja de mi exmujer. Una niña no miente”.

Actualmente, Edwin Valle vive en Estados Unidos, viajó para darle una mejor calidad de vida a sus hijas. Desde allá pide justicia y que sean sus familiares quien queden a cargo de su otra niña de 2 años.

Mediante un canal de televisión en Perú la abuela paterna de la niña de 4 años solicitó a las autoridades que detengan a la madre y a la pareja de esta.

Quiero justicia. No quiero que se queden con la niña… Quiero que me apoye el Ministerio de la Mujer y que me ayuden. No quiero que suelten a esa mujer”