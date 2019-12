VIDEO. Chofer se transforma en Santa Claus y reparte peluches a sus pasajeros

Sinaloa.- Un chofer de camión llamado Jaime Enrique Castro Cinco se ha vuelto popular por haberse convertido en un Santa Claus real, pues por iniciativa propia le regaló peluches a los niños que viajaron con él el pasado 25 de diciembre, el día de Navidad.

De acuerdo con la información del diario El Debate, "Cuco", como lo llaman sus amigos, realiza esta acción cada año, a pesar de que debe invertir dinero directamente de su bolsa, y no solo lo hace en Navidad, sino que también regala dulces en el día del niño, y rosas en el día de las madres.

"Cuco" tiene cuarenta años detrás del volante, y fue hace ocho cuando comenzó a regalar detalles a sus pasajeros. Su familia no le recrimina por ausentarse durante las fiestas decembrinas o durante sus cumpleaños, pues saben que todo lo hace por su trabajo, y más bien le ayudan a envolver los regalos y escribir las dedicaciones en las etiquetas de los obsequios.

De hecho, "Cuco" asegura que a él le basta con las sonrisas que recibe luego de regalar cualquier detalle.

Nosotros no tenemos Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, nada. Es el trabajo de uno, es el trabajo de cada día, pues hay que trabajarlo. Nosotros tenemos que mantener a la familia, sacar adelante el trabajo, y la gente pues tenemos que moverla. Nosotros celebramos con la sonrisa que nos da la gente", dice.

Para "Cuco", es una satisfacción el saber que con un mínimo detalle pudo hacer feliz a alguien.

Hay que dar un granito que nos da la gente, hay que compartir. Yo llego a mi casa con la alegría de que mi familia me espera. Llego y me acuesto tranquilo, y saber que lo poquito que puedo dar, Dios me lo propuso", finalizó.