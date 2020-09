VIDEO. Compañía de luz corta servicio a casa y médico conectado a respirador muere

Colombia.- Un médico que se encontraba conectado a un respirador murió horas más tarde, luego de que la compañía de luz les cortó el servicio, esto pese a las súplicas de que no lo hicieran, pues se trataba de un caso especial.

Las súplicas de los familiares del doctor José Miguel Dau fueron insuficientes, ante la encomienda del trabajador de la Compañía de Luz Electrocaribe en Colombia, quien acudió al domicilio a cortar la luz; el doctor, quien estaba conectado a un respirador, murió horas después.

Las súplicas no funcionaron para evitar que le cortaran el servicio de energía en una vivienda en Santa Marta, Colombia, donde residía el hombre de 93 años de edad, cuya vida dependía de un condensador de oxígeno conectado a la corriente.

Luz Marina Crespo, viuda de Dau, aseguró que hubo falta de humanismo y consideración con la familia, señaló que “ver morir lentamente a José me llenó de mucha impotencia”.

Luego de que se dio a conocer este caso en el que faltó humanidad, las reacciones de indignación de internautas no esperaron.

Qué indolencia, indignación, ya no se puede reparar la vida del señor, pero justicia para su familia, no se puede permitir que le quiten la vida a alguien por no pagar un recibo, ¿vale más esto que la vida?”, escribió otro internauta.