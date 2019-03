VIDEO. Conductor evita atropellar a un niño y da volantazo

Un conductor logra desviar a un niño con un volantazo, evitando atropellarlo, en la ciudad de Kurchalói, al este de Grozny, capital de Chechenia en Rusia.

De acuerdo con el portal de noticias Televisa, cuando el menor cruzaba no se percató que no era el momento adecuado, ya que cuando se encuentra a media carretera observa que un carro negro se aproxima hacia él a una gran velocidad, sin embargo ya no podía retroceder y decide esquivar el auto frenando su paso.

Esto se iba a convertir en una tragedia al no ser por el conductor, ya que desvió la trayectoria del vehículo con un volantazo y el niño cae al suelo, pero logra levantarse de inmediato y se limpia su brazo derecho.

Segundos después, el conductor se regresa junto con otro ambulante y se acercan al menor para verificar que todo estuviera bien.

El niño muy entusiasmado sobrevive sin ningún daño y sigue su camino.