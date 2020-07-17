VIDEO. Conductora pierde un diente en plena transmisión en vivo
En media transmisión en vivo, una conductora perdió un diente.
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Una presentadora de noticias sufrió un accidente.
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Los hechos se registraron en un noticiero de Ucrania.
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Marichka Padalko perdió un diente en media transmisión en vivo.
Ucrania.- Un video se volvió viral en redes sociales pues muestra como en media transmisión en vivo una conductora sufrió un accidente y perdió un diente.
Los hechos se registraron en un noticiero de Ucrania cuando la presentadora de televisión Marichka Padalko, sufrió tremendo accidente.
Dear all, I am overwhelmed with the words of support that I've been getting over the past few days from all over the world over the "tooth" incident. I am very touched by your wonderful words and your kindness. I wish you all meet the same kind of understanding and appreciation, should you find yourself in uncomfortable situation��. Дорогі друзі, дякую Вам усім за слова підтримки! Неймовірно ціную і вдячна! Я бажаю всім, якщо опинитеся в непростій ситуації, зустріти так само багато розуміння, підтримки та ... такту❤️ #тсн#ukraine#tv @1plus1_ua @tsnua @snidanok
En el video se puede observar a Padalko leyendo las noticias como lo había hecho durante muchos años en su estimada carrera como periodista.
De repente, uno de sus dientes frontales se aflojó, antes de que se cubriera la boca con la mano y se lo sacara.
De inmediato, la conductora se recuperó del incidente y siguió dando las noticias como si nada hubiera pasado.
Sí, hoy perdí parte de mi diente frontal durante la transmisión en vivo de TSN. Esta es probablemente mi experiencia más curiosa en 20 años como presentadora", dijo Padalko en Instagram.
Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж��. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка�� на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби��". Ні, не щодня��. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій�� Завтра вранці побачимось�� в @tsnua
Con información de 7News.
FRG
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