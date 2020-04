VIDEO. Confiaba en su abuelito y este la acosa sexualmente

Argentina.- Un video que circula en redes sociales ha causado indignación, pues muestra como una adolescente que confiaba en su abuelito fue acosada sexualmente en repetidas ocasiones por él.

Los hecho se registraron en Tucumán, Argentina, en donde la joven de 16 años llamada Constanza ‘N’ denunció a su abuelo de 72 años por acoso sexual.

Según información de diario Clarín, la mamá de la víctima había denunciado a su suegro por acoso, sin embargo, no actuaron al respecto, por lo que le compró un celular a la menor para que grabara lo que sucedía y tener pruebas.

En varios videos que publicó Constanza en sus redes sociales, se puede observar como su abuelo en repetidas ocasiones la acosaba cuando no había nadie en la casa.

Así mismo, la víctima informó que hace un par de meses, llevaba recibiendo acoso por parte de su abuelo.

Además, resaltó que tenía miedo por lo que pudiera pasar después de publicar el video, pues la justicia no había hecho nada y aseguró que ahora deseaba hacer justicia social para demostrarle a su padre que se había equivocado al no creer en ella.

Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social. Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada. No debería sentir atracción por su nieta", comentó.