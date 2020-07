VIDEO. Corren a gerente de heladería al negarse a atender a cliente sin cubrebocas

Estados Unidos.- Un gerente de una heladería fue despedido por negarse a atender cliente que no portaba un cubrebocas y que tosía.

Los hechos se registraron en la heladería Carvel en Forest Avenue de Long Island, cuandoel gerente del negocio, se negó a atender a una persona que no tenía cubrebocas.

Thomas detalló que su jefe le ordenó que atendiera a personas que no llevaban cubrebocas porque la heladería Carvel en Forest Avenue estaba perdiendo demasiado dinero para rechazar a alguien.

Al ver que el hombre presentaba síntomas, el mismo gerente se ofreció a conseguirle un cubrebocas, sin embargo, no tuvo respuesta.

Dije: 'Señor, ¿tiene un cubrebocas?' No me respondió. ‘Señor, ¿puedo traerle una máscara?’ Todo lo que hizo fue seguir mirando el tablero, tratando de ordenar ", continuó DeSarle.

Así mismo, explicó que esperaba que el cliente pagara con una tarjeta de crédito para poder evitar el contacto cercano, pero en cambio, el cliente se acercó e intentó pagar con lo que DeSarle describió como un "billete sudoroso" de $10 dólares.

Y fue entonces cuando DeSarle pensó en que tenía que trazar la línea y aseguró que sentía que no había forma de tocar el dinero porque podía enfermarse.

Hasta ese día, DeSarle había sido gerente de la tienda y trabajó 50 horas de trabajo durante dos años.

Me dijeron que si era demasiado aterrador para mí trabajar aquí pues ya no tenía que trabajar aquí. Y fui despedido de mi trabajo. Ser despedido por seguir las reglas y por seguir las pautas estatales no parece correcto, no parece correcto. No me parece correcto", comentó DeSarle.