VIDEO. Crean corrido sobre COVID y se vuelve viral

Ciudad de México.- Un video se ha vuelto viral por la letra de una canción que ha causado polémica en redes sociales.

Con “Pa’ decirme lo que pasa, ya llegó el coronavirus acabando con la raza” inicia un hombre cantando un corrido sobre Covid-19.

El video, que aparentemente fue grabado al Norte del país, muestra a cuatro hombres ingiriendo bebidas alcohólicas mientras uno de ellos interpreta la canción.

Los gobiernos no han querido que le hallen la solución, no quieren dar el 70, y a los gringos la pensión, por eso para los viejitos, dicen que no hay curación.. Y si vas al hospital, porque la panza te duele, te pegan una checada y es el Covid-19; te ponen una inyección y en un ratito te mueres”, cantó el hombre.