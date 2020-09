VIDEO. Cumple sueño de casarse y muere a causa de cáncer 48 horas después

Colombia.- Una pareja cumple su sueño de casarse y la mujer pierde la lucha contra el cáncer 48 horas después.

Después de diez años juntos, Estefany Torres Vera y Duvan Pabón cumplieron su sueño de casarse aunque no en las mejor condiciones, pues en plena pandemia por coronavirus (Covid-19), la enfermedad de Estefany se agravó y tuvo que ser hospitalizada.

Según información del medio Noticias Caracol, la madre de un niño de 7 años fue hospitalizada en el Hospital Universitario de Santander, en Colombia, y al temer que no podría salir de ahí, Duvan decidió acudir a casarse con ella.

Con ayuda de la policía, la boda se organizó en la clínica, Estefany se vistió de blanco con un velo como siempre soñó y la ceremonia se produjo en una habitación reservada para los protocolos de seguridad.

Queríamos casarnos, pero no habíamos podido. Lamentablemente nos tocó acá porque ella está enferma. Quería cumplirle porque siempre ha estado conmigo. Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Me demostró lealtad y cariño, y se lo merecía. Hasta en la última etapa de su vida quería dejarle claro a todos que la amo”, expresó Duvan Pabón.