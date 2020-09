VIDEO. Delfines nadan 'tomados de las aletas' y se vuelve viral

Australia.- Un video que circula en redes sociales se volvió viral pues muestra como unos 'tiernos' delfines nadan tomados de las aletas.

La naturaleza es impresionante y en muchas ocasiones intenta enseñarnos valores que como sociedad hemos perdido.

Un oficial técnico en la Oficina Australiana de Meteorología, llamado Brian Kirby, grabó un tierno momento mientras estaba a bordo de una pequeña embarcación en Gladstone, Australia.

El video, que fue subido a redes sociales, muestra como los delfines nadan juntos y uno de ellos intenta ‘tomar’ la aleta de su compañero hasta que llegó hacía él.

Fue simplemente bonito de ver. En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban ‘cogiendo’ de las aletas. Sólo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y vídeos", escribió.