VIDEO. Delincuente roba en casa de un luchador y así le fue...

Argentina.- Un luchador en Argentina sorprendió a unos ladrones en su casa y entonces logró someter a uno de los hombres.

Esto sucedió en Buenos Aires. El luchador de kick boxing estaba durmiendo en su cuarto, cuando escuchó los ladridos de los perros de sus vecinos se despertó y pudo sorprender a los hombres tratando de robar en su casa. Algunos pudieron huir, pero logró capturar a uno, a quien sometió con una llave y logró grabarlo para subirlo a sus redes sociales.

A través de la página de Facebook su gimnasio, publicó unas fotografías y un video, donde el ratero está sometido y esta siendo interrogado.

Se me metió adentro de casa. Al que estaba con él lo vamos a encontrar y ya vamos a saber quién era… sepan todos que andan estos rateros robando. Este va a quedar dentro… quedó el otro dando vuelta en el barrio. Tengan cuidado, compartan, cuidemos nuestro barrio de estos rateros; me amenazó con arma que me quedé quieto porque me quemaba, dice. Así le fue […] gracias a Dios mis hijos no estaban… perdón pero tengo bronca estaba durmiendo y esta rata se estaba llevando las cosas”, es la publicación que acompaña a las fotografías.