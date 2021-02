VIDEO. Denuncia que sacaron arrantrándose de bar por no ponerse cubrebocas

Estados Unidos.- Una mujer fue sacada de un bar por negarse a usar cubrebocas, un video muestra como la arrastran tomándola del cabello.

Los hechos se registraron en el bar Chattanooga Billiard Club ubicado en Tennesse, Estados Unidos, cuando Bliss Causby y sus amigas se encontraban tomando bebidas alcohólicas.

Según detalló la mujer en su cuenta de Instagram, un “gorila” le solicitó que usara cubrebocas dentro del establecimiento, sin embargo, ella se negó y fue sacada a la fuerza del lugar.

El momento fue captado en video por lo que la víctima decidió compartirlo en la misma red social, y muestra el momento en que una mujer policía la toma por el cabello y la arrastra hasta la salida.

Le dije que no me pusiera las manos encima que me iría y esto sucedió: me tiró al suelo y me arrastró por la barra en el piso como un animal ... el video fue tomado por un transeúnte pero no se grabó que procedió a golpearme en la cara y cabeza y patearme", detalló la joven.