VIDEO. Después de meses separados, burrita tiene tierna reacción al ver a su dueño

España.- Un video se volvió viral en redes sociales pues causó ternura en los internautas al mostrar como una burrita se reencuentra con su dueño después de varios meses sin verlo.

Los hechos se registraron en Málaga, España cuando Ismael Fernández, de 38 años, regresó después de varios meses en confinamiento debido a la cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Más de dos meses después, Ismael y Baldomera, la burrita de un año, finalmente se reunieron en una explosión de emoción.

Ismael registró el momento en que se reunió con su amada burra después de los agonizantes meses separados. El hombre tenía miedo que Baldomera se hubiera olvidado de él.

Yo venía todo el camino a Él Borge preparándome por si no me reconocía...", explica Ismael en su cuenta de facebook

Sin embargo, la reacción de Baldomera cuando oyó la voz de Ismael habla por sí sola. Las imágenes desprenden emoción pues Baldomera sale corriendo al encuentro de Ismael y el sentimiento de ambos se desprende.

No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen. La de la mi burra y amiga BALDOMEREEEEEEEERA al verme después de dos meses (aviso a sensiblones como yo: ella también llora)", explica Ismael.