VIDEO. Detienen a hombre por terrible abusó a una perrita

EDOMEX.- Hecho atroz consternó a los internautas. Un hombre fue descubierto cuando abusó sexualmente de una perrita de ocho meses.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en colonia Esperanza de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, cuando una familia escuchó gritos de dolor de su cachorrita y al revisar descubrió que uno de sus empleados abusaba sexualmente de ella.

La familia pidió ayuda a la Policía Municipal y también el grupo de protección animal Camada Nitin Neza intervino y lograron detener al hombre señalado como responsable identificado como Martín N.

Mientras la policía trasladaba al detenido al Ministerio Público, el personal de la asociación de rescate animal se hizo cargo de la perrita y la trasladó a un hospital.

“Ya mami, so sé que te sientes mal mi amor, yo sé mami”. Hay no, siento rabia, maldito enfermo, ojalá toque reclusorio y ojalá le hagan lo que les hacen a los violadores, porque todos los malditos violadores merecen lo que les pasa en los reclusorios de verdad. Mi pecho me duele”, dijo la mujer de Nitin Neza, cuando llevaba a la perrita a un hospital.