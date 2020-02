VIDEO. 'Dígame mi amor': Alumna acosa a maestro e indigna la red

Nuevo León.- Circula en redes sociales el video de una alumna haciéndole comentarios inapropiados a un joven maestro que claramente se ve incómodo, incluso pidiéndole que la llame "mi amor".

De acuerdo con un internauta, el video fue grabado en la preparatoria Politécnica Santa Catarina Unidad Poniente, en Nuevo León.

Por el ángulo del video, se intuye que fue la misma alumna quien grabó el video que posteriormente se viralizó.

JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJA ante todo la honestidad profe!!!

Al principio del video, se ve al grupo entrando al salón y la joven le pregunta al docente "¿usted es de Sonora?". Cuando al maestro no responde, ella agrega: "¿y por qué tan Hermosillo?".

Acoso es acoso, también los hombres lo sufren

A pesar de la obvia incomodidad del profesor, la alumna sigue haciendo comentarios inapropiados y recibiendo las risas de sus compañeras.

Cuando el maestro comienza a pasar lista, la alumna le pide que no la llame por su nombre porque "no me gusta, mejor dígame 'mi amor'", le pide, recibiendo nuevas risas en el salón.

Esto también es acoso.

Al viralizarse la grabación, internautas de inmediato expresaron su indignación, señalando que si el caso fuera al revés muchos defenderían a la alumna, pero en cambio aquí el grupo parece tomar con gracia sus comentarios fuera de lugar.