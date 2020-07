VIDEO. Dueña de perrito muere trágicamente y conductora decide adoptarlo

Estados Unidos.- Después de que la dueña de un perrito muere trágicamente, conductora UPS decide adoptarlo.

Los hechos se registraron en, California, cuando la conductora de UPS,se volvió una entrañable amiga de una mujer llamaday un curioso perro pitbull llamado

Mediante una entrevista para Dodo, Katie, relató que los conoció un día común de trabajo y se acercó a acariciar al pequeño can.

Vi a Tina caminar con Leo y me detuve para acariciarlo. Así es como empecé a hablar con Tina. Así es como empecé a hablar con la mayoría de mis clientes. Si tienen un perro, me detendré”, dijo Newhouser.

Después de varios años, Leo se encariño demasiado Katie, y el cachorro saludaba a la conductora cada vez que pasaba por su casa.

Cada vez que aparecía en el complejo, aparentemente se volvía loco y quería venir a verme. Simplemente me gustó por alguna razón. Siempre venía y me lamía”, comentó.

Sin embargo, después de regresar de vacaciones, Katie se enteró que su amiga Tina había fallecido trágicamente y su hijo Cannon se uniría a los marines por lo que Leo se quedaría sin hogar y sería llevado a un refugio de animales.

Aunque Katie ya tenía tres perros propios, simplemente no podía soportar la idea de que Leo fuera puesto en un refugio.

Sabía que no tenía a dónde ir, y no quería que terminara en un refugio, y con alguien que no fuera bueno para él".