VIDEO. El emotivo reencuentro de policía internada por Covid-19 con su hijo

Argentina.- Un video compartido en redes sociales muestra el emotivo reencuentro de una madre policía internada por coronavirus (Covid-19), con su hijo.

Los hechos se registraron en la ciudad deArgentina, cuando la elemento de policía,, fue recluida y aislada en el hospital Scaravelli, después de ser diagnosticada como infectada de Covid-19.

Según información de la publicación, Adriana fue internada desde el pasado domingo 19 de julio, cuando dio positivo su hisopado y no había podido ver a su hijo desde entonces.

En el video, se puede observar como a través de la ventana de su cuarto de hospital, Adriana se reencontró con su pequeño hijo David, acompañado por su mejor amiga, Patricia Montenegro, quien está ahora cuidando al menor.

La imagen muestra a ambos muy conmovidos y tristes al no poder estar juntos mientras dure la mujer en tratamiento.

Soy positivo en Covid-19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mi trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difíciles de mi vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo, me partió en dos esa situación de mier…”, se puede leer en la publicación.