VIDEO. Empleados son golpeados por clientes al pedirles que usen cubrebocas

Estados Unidos.- Un video captado por las cámaras de seguridad muestra el momento en que dos empleados son atacados después de pedir que se use cubrebocas dentro de un establecimiento.

Trabajadores de tiendas temen por sus vidas y quieren que los funcionarios hagan más para protegerlos en medio de arrebatos violentos de clientes que no quieren usar cubrebocas.

Un video reciente captado en una tienda ubicada en el distrito de Bronx, en Nueva York, muestra el momento en que el cliente golpea en la cara a un empleado identificado como Aneuri Castillo, después de que le pidiera que usara un cubrebocas.

No esperaba que me golpearan en la cara, esto me chocó, traté de hacer lo que nos pidió el gobernador...Le dije que era la ley, tengo miedo, tal vez regrese y me dispare. Es muy difícil llegar al trabajo sin saber cómo va a ir el día. Tengo una familia y me necesitan, no lo hago.. No quiero morir", dijo Aneuri Castillo a ABC 7.