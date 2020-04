VIDEO. Empleados y clientes aplauden a enfermera por su labor

Chihuahua.- Una enfermera fue aplaudida por empleados y clientes de un supermercado, dos videos que fueron subidos a redes sociales por la misma enfermera y testigos causó admiración en los usuarios de redes sociales.

Debido a la contingencia por coronavirus (Covid-19), el personal médico a sufrido ataques de discriminación, pues la gente teme que ellos propaguen el virus, una idea incorrecta que sin embargo, afecta a todo el personal.

En esta ocasión, pasó completamente lo contrario, pues una enfermera llamada Luna Bencomo fue aplaudida por parte de los empleados y clientes en un supermercado, acción que causó sorpresa en esta mujer, pues temía primero que la atacaran.

Hoy fui al súper saliendo del trabajo, llevaba puesto mi uniforme y cuando llegué a la fila para entrar pude sentir las miradas de algunas personas, en cuanto el guardia se percató de mi presencia se acercó a mí y me preguntó si era enfermera o doctora”, inició la enfermera.

Así mismo, informó que respondió su cargo con temor, pues al ver la reacción de los clientes y empleados pensó que sería atacada, sin embargo, no fue así, pues la dejaron pasar y hasta le abrieron otra caja para atenderla exclusivamente a ella y pudiera salir inmediatamente, sin perder tiempo en la fila.

(El guardia), en menos de un minuto me habló y me pidió que pasara a la tienda, sentí bonito al ver que en lugar de discriminar me estaban dejando pasar sin hacer fila”, explicó.