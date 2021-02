VIDEO. Enfermero que sobrevivió a COVID explica como mejorar la oxigenación

Estados Unidos.- Un enfermero que sobrevivió al Covid-19 con síntomas graves detalló cómo logró superarlo.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Jeb Bautista, un enfermero que labora en un hospital en California, Estados Unidos, expresó que en el mes de diciembre él y su esposa dieron positivo a Covid-19 mientras que sus hijos dieron negativo.

Bautista fue quien presentó los síntomas más graves de la enfermedad, sus niveles de oxígeno eran bajos y sus manos se estaban poniendo azules.

El médico de urgencias tomó la radiografía y me habló dos veces y me dijo: 'Tus pulmones están llenos... No he visto cosa peor'", recordó.