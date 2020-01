VIDEO. Entrega Uber Eats en silla de ruedas e inspira las redes

Michoacán.- Desde los dos años, Danny sufrió una lesión medular que le impidió mover sus extremidades; sin embargo, no dejó que esto lo detuviera de vivir su vida de forma independiente.

"Mi discapacidad fue provocada por una lesión medular que adquirí a la edad de dos años. Yo entré a quirófano por una espina clavada en el pie izquierdo. Me pusieron la raquea en la columna para poder anestesiarme y extraerme la espina. Cuando salí del quirófano yo ya no podía mover mis extremidades”, explicó en una entrevista.

La historia de Daniel Márquez se viralizó al descubrirse unas fotos de él con una mochila de Uber Eats y entregando un pedido a un cliente en su silla de ruedas.

Sin embargo, en una entrevista con CB Televisión, Danny explicó que no trabaja realmente para Uber Eats, si no que tomó estas fotos para crear conciencia en los internautas que el vivir con una discapacidad no es impedimento para salir adelante.

Danny es deportista e incluso ha participado en el equipo de básquetbol para personas con discapacidad "Los Guerreros de Michoacán".

La idea detrás de las fotografías donde parece ser un repartidor de Uber Eats, fueron para buscar abrir más oportunidades para las personas con discapacidad, quienes a veces les cuesta trabajo no sólo conseguir empleo, si no incluso usar el transporte público o el andar por la calle, por la falta de rampas o las personas sin ninguna discapacidad que invaden sus espacios.

Superan la adversidad y se vuelven inspiración

El ejemplo de Danny no es el único que podemos encontrar de una persona con discapacidad que no se deja vencer por sus circunstancias.

En Tlaxcala, el caso de Alejandro, un albañil invidente que trabaja en la obra a pesar de sus problemas visuales, inspiró a las redes como ejemplo de superación.