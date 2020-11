VIDEO. "Es una chin... trabajar en Oxxo", empleado revela por qué la segunda caja está cerrada

Ciudad de México.- Un trabajador de Oxxo, identificado como José María Mendoza 'El Chema', se ha vuelto viral en redes sociales al dar algunos comentarios y consejos a los clientes de la empresa.

Es una chinga trabajar en el Oxxo… Aquí siempre te van a atender con la mejor actitud. Quizás hay días que la Carmelita no te sonría porque también tiene problemas. No esperes una sonrisa siempre, es una chinga trabajar en el Oxxo y ustedes vienen así nada más a querer echarle chamoy a sus sabritas, pues no. Y sírvanse bien el café", comentó el influencer.