VIDEO. 'Esa vaina se puede prender' explota pipa con gasolina mientras era saqueada, hay 7 muertos

Colombia.- Explota pipa con gasolina mientras era saqueado por ciudadanos, hasta el momento hay 7 muertos.

Los hechos se registraron en Troncal del Caribe, a la altura del municipio Puebloviejo, en Colombia, cuando un camión con combustible que se volcó y varios ciudadanos se acercaron a saquearlo.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se produjo a partir de una chispa que hizo explotar al vehículo.

Medios locales han reportado a siete personas sin vida y 50 más resultaron heridas; la emergencia fue de tal magnitud que se conocen imágenes y videos de personas quemadas, caminando por la calle y siendo trasladadas en vehículos particulares hasta los hospitales de Puebloviejo y Ciénaga.

El conductor del camión cisterna que explotó habló sobre lo ocurrido e incluso aseguró que él mismo le advirtió a las personas que estaban sacando combustible del vehículo, que en cualquier momento podría incendiarse.

Manuel Castaño se desplazaba, como ya estaba acostumbrado, hacia Santa Marta desde Barranquilla con un camión cargado con gasolina. Este era un recorrido que ya conocía, pues venía haciéndolo desde aproximadamente un año, sin pensar que en instantes se iba a desatar una tragedia.

Según él, su camino iba bien, hasta que inesperadamente, una babilla se cruzó en su camino y en un intento por esquivar a un animal, el vehículo se salió de control y se volcó.

Yo me salgo como puedo, después aparece un muchacho en una moto que me pregunta cómo estoy. Me dijo que si había llamado al peaje y yo le dije que no, porque el teléfono lo tenía adentro, los papeles estaban dentro del camión", manifestó.