VIDEO. Eso es pecado: madre condena a su hijo por casarse con su novio, y no irá a la boda

México.- ‘No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres’, le responde indignada una madre a su hijo cuando él le llamó por teléfono para invitarla a su boda con su prometido. El momento fue compartido en redes sociales.

Henry Jiménez compartió en redes sociales el momento en el que le marca por teléfono a su madre para invitarla a su boda con su prometido, pero ella lo rechaza y vuelve a condenar su orientación sexual y lo llama pecador.

El pasado 9 de diciembre, el fotógrafo mexicano compartió el momento cuando le marcó a su madre para comunicarle que contraerá matrimonio con su pareja.

Me voy a casar”, le dice Henry a su madre por teléfono. “Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio”.

Apenas le dijo esto, su madre no tardó en mostrar su rechazo y le volvió a decir que eso es pecado.

No creo que me estés diciendo de verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado delante de los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos, ni los adúlteros.”

Ante las palabras de su madre, el joven empezó a desmoronarse, ya que ella le lanzó un discurso intolerante y le recordó que la iglesia condena estas uniones, y enseguida Henry rompió en llanto.

¿No entiendes que está mal?, ¿en qué hora conociste a ese chamaco? Te tiene cegado, no puede ser de Dios, no quiere nada de Dios, cada vez que me hablas de eso, me pones triste, más enferma de lo que ya estoy”.

Incluso, la mujer responsabiliza a su hijo de su tristeza y enfermedad, al grado de responsabilizarlo si algo le pasa a ella.

El día que yo muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado. Al Señor lo mataron por darte salvación a ti y por darte vida eterna, y tú lo estás cambiando tú todo hoy”.

Sin dejar de llorar, Henry escucha atento a su madre, pero no puede más y se despide de ella.

Piensalo, no cometas cosas de Satanás, yo no te enseñé esos caminos”, le dice al final la mujer.