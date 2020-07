VIDEO. Habitantes graban luces desconocidas en el cielo de Brasil

Brasil.- Un video que circula en redes sociales muestra unas luces desconocidas captadas en el cielo de Brasil.

Habitantes de la costa norte de Rio Grande do Sul en Brasil, lograron captar el pasado 22 de junio unas luces, las cuales se espera que sea el movimiento de un meteorito, un satélite, un planeta o una estrella.

El empresario Rudinei Rosa, de 41 años, conducía con su hija Giovana, de 15 años, desde Torres a Balnerário Gaivota, a 40 kilómetros de la playa en Rio Grande do Sul, sin embargo, los dos decidieron continuar en la arena de la playa para reducir el camino.

Después de caminar unos dos kilómetros, alrededor de las 12:45 a.m., Rosa vio en el horizonte, hacia el mar, una esfera de luz intensa y a baja altitud.

Se hizo más claro y más oscuro, cambiando la intensidad de la luz. Salí del auto, me acerqué al mar e intenté disparar con mi teléfono celular. En ese momento, no me asociaba con un platillo volador ni con nada no identificable. Pensé que era una estrella. Pero lo que sucedió después nos asustó”, recuerda Rosa.