VIDEO. Halla más de 600 mil pesos, los devolvió y lo recompensan ¡con pala!

Argentina.- Cuando Luis Spahn salió ese día de su casa para ir a trabajar, no se imaginó que se volvería una noticia viral por devolver más de 600 mil pesos que había encontrado en la calle y la peculiar recompensa que recibió a cambio: una pala.

El caso ocurrió en Rafaela, Argentina, donde Luis Spahn encontró un fajo de papeles que le llamaron la atención mientras iba a trabajar. Al revisarlos, descubrió que se trataba de varios cheques endosados con valor de 2 millones de pesos argentinos (622 mil 500 pesos mexicanos aproximadamente), reportó el portal Rafaela Noticias.

De inmediato, Luis decidió llevar los cheques a Esperanza, para averiguar a qué empresa pertenecían y poder devolverlos.

No le di mucha importancia en realidad“, dijo a Vía Rafaela. Y agregó “Ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo“, comentó.