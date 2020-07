VIDEO. "¿He perturbado la paz?" mujer se burla de policía y causa indignación

Australia.- Un video muestra como una mujer, sin portar cubrebocas, se burla de un policía al contestar de forma arrogante y causa indignación en redes sociales.

Los hechos se registraron en Melbourne, Australia, cuando una mujer identificada como Eve Black intentó saltarse el control policial y contestó de una manera arrogante a un policía.

En el video se puede observar como el auto que manejaba Eve es detenido por un policía quien le pregunta cuál era su razón para viajar.

El policía responde que no, sin embargo, es un protocolo para poder salir de viaje debido a la pandemia por Covid-19.

Bueno, no necesito decirte eso. No te conozco. No necesito responder a tus preguntas”, prosiguió la mujer.