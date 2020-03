VIDEO. Hombre agrede a su papá anciano y lo hace gritar de dolor

Nuevo León.- Gran indignación causó en redes sociales el video de un hombre maltratando a su padre anciano en las calles de Monterrey, al punto de hacerlo gritar de dolor y pidiendo ayuda.

Una mujer que fue testigo del maltrato lo transmitió en vivo en Facebook, grabando con su celular mientras pedía que alguien llamara a las autoridades.

En el video se puede ver a un hombre arrastrando a su padre anciano en el cruce de las calles Armendáriz y Cuitláhuac, en la colonia Barrio Jalisco de Monterrey.

La mujer le reclama ya que desde hace un buen rato al parecer había visto al hombre arrastrar a su padre por la calle, al parecer para hacerlo volver a su casa.

No friegue, desde allá lo trae arrastrando, debe de respetarlo, no me voy a ir y aquí voy a esperar a la Policía", le reclama la mujer mientras graba.